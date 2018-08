Von Gott kein Bild

Im Januar 2008 sorgten Pressemeldungen in Großbritannien für Aufsehen. Nicht weniger als 90.000 in England lebende Muslime forderten in einer Onlinepetition die Entfernung einer Mohammed-Darstellung aus dem entsprechenden Artikel der Internetenzyklopädie Wikipedia. "Im Islam", so steht im Antrag zu lesen, "sind Bilder des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm) und anderer Menschen nicht erlaubt".