Die Frau im Vorstand

Der Vorstand des türkischen Sultan-Ahmet-Moschee-Vereins in Nordhorn wurde neu gewählt. Ergebnis: Hatice Ates ist die neue Erste Vorsitzende. Damit ist Ates eine der ersten Frauen, die in Deutschland einem Moschee-Verein vorstehen. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat sie getroffen und über ihre Ziele befragt - und darüber, was ein Moscheeverein überhaupt tut.