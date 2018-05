"Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir besucht mit einer Schulklasse in Dresden die Wanderausstellung "Was glaubst Du denn?". Die Ausstellung thematisiert das Thema Religionsfreiheit und den Glaube auch muslimischer Jugendlicher. Gerade in Dresden, wo Pegida-Demonstranten mit islamfeindlichen Parolen erfolgreich sind, ein spannender Besuch. Nazan Gökdemir trifft dabei neben den Schülerinnen und Schülern auch die Ausstellungs-Macher, mit denen sie den Erfolg der Ausstellung bilanziert.