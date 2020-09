Hilferuf von Kurden aus Deutschland

In Irak und Syrien kämpfen Kurden gegen die Terroristen des IS, die kurdische Peschmerga-Miliz wird von der Bundesrepublik Deutschland mit Waffen beliefert. In der Türkei sind die Kurden dagegen selbst als Terroristen verschrien, die kurdische Partei PKK ist verboten - auch in Deutschland. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit dem kurdischen Aleviten Ali Ertan Toprak über die Rolle der Kurden in den heutigen Konflikten - und welche Auswirkungen diese auf das kurdische Leben in Deutschland haben.