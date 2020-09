Wirtschaften auf islamisch

Ein weiterer wesentlicher Grundsatz "islamischer Wirtschaftsordnung" ist der Verzicht darauf, Waren oder Geld zurückzuhalten oder anzusammeln, um damit Preise zu beeinflussen und auf diesem Wege Gewinn zu machen. "Und denen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, verkünde ihnen schmerzliche Strafen..." (Sure 9,34). Es hat immer wieder Diskussionen darüber gegeben, ob das Wort "Riba" mit Wucher wiedergegeben muss und ein geringer Zinssatz erlaubt wäre, doch in der Realität hat sich am Zinsverbot wenig geändert, wenn es auch Anpassungen an wirtschaftliche Veränderungen gegeben hat. So sah eine Lösung vor, dass Sparer statt der Zinsen einen Gewinnanteil erhalten und so eine Art stille Gesellschaft entsteht zwischen den Sparern und der Bank. Auch Wetten, Glücksspiel und Spekulationsgeschäfte sind den Muslimen verboten. Gewerbetreibende sind angehalten, nicht zu betrügen und ihren Arbeitnehmern einen gerechten Lohn zu entrichten.