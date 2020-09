Mazyek fordert Antirassismusbeauftragten

In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hat der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime (ZMD), Aiman Mazyek, einen Antirassismusbeauftragten des Bundes gefordert. Was veranlasst Mazyek zu dieser Forderung? Gibt es einen antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft - und wie geht sie mit ihm um? Fragen von "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid an Aiman Mazyek.