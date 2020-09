Helge Schneider

1989 trat Schneider in Begleitung dreier Musiker auf: Peter Thoms, Hans Werner Olm und Buddy Casino, die auch zur Zielscheibe seines Humors wurden. In der gemeinsamen Zeit entstanden Klassiker wie "Katzeklo", "Es gibt Reis, Baby", "Telefonmann" und "Fitze, Fitze, Fatze". Im Laufe der Zeit wurden die Säle, in denen die Vier auftraten, immer größer und die Karten immer begehrter. Lange Jahre harter Arbeit hatten Schneider inzwischen einen Plattenvertrag gebracht: Er veröffentlichte neben "Seine größten Erfolge" noch im selben Jahr sein zweites Album "New York I'm Coming".