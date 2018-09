1950 in Detmold geboren, wuchs Iris Berben zunächst in Hamburg auf. Sie verließ die Schule noch vor dem Abitur. Über ihr Engagement in der Hamburger Protestszene kam Iris Berben Ende der 60er Jahre zum Film. Sie ging nach London und nahm dort Tanz- und Bewegungsunterricht. In Berlin absolvierte sie eine Sprech- und Gesangsausbildung bei Hoffmann de Boer. 1967/68 begann ihre Karriere mit Kurzfilmen an der Hamburger Kunsthochschule. Bereits mit 18 Jahren spielte sie ihre erste Rolle in Rudolf Thomes Kinofilm "Detektive". Zahlreiche Film- und Fernsehrollen folgten.