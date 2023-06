Er entdeckte schon als Jugendlicher seine Liebe zum Jazz – was in der DDR nicht immer einfach war. Als junger Mann spielte er dann in verschiedenen Jazz-Formationen und wurde zum bekanntesten Freejazz-Drummer der DDR. In diesem Sommer wird er 80 Jahre alt und macht wie eh und je eine fein verästelte und zugleich hyperenergetische Musik – der Schlagzeuger Günter Sommer, der stets liebevoll »Baby« genannt wird. Mit seiner aktuellen Großformation Baby Sommer’s Brotherhood & Sisterhood nimmt er klassische Bigbandklänge auseinander und lässt sie in einem sehr weit gespannten musikstilistischen Bogen wieder zusammenkommen.