Fred Wesley and The New JBs

Fred Wesley ist ein Mann mit vielen Erfahrungen. Der Ziehsohn der Soul-Legende James Brown hat in seinem Leben so ziemlich alles gemacht, was ein Posaunist überhaupt machen kann: Jazz, Soul, Funk und Pop. Dabei haben ihn neben James Brown auch seine weiteren musikalischen Gefährten wie George Clinton, Bootsy Collins oder Ray Charles stark beeinflusst. Das spiegelt sich auch im Sound seiner Band Fred Wesley & The New JBs, mit dem der 79-Jährige seine Konzerte in ausschweifende Partys verwandelt.