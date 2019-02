Mit Pete York, "Mister Superdrumming", dem einstigen Schlagzeuger bei Klaus Doldingers Passport und der Spencer Davis Group, hat Schneider das Album "Heart Attack No. 1" veröffentlicht. Bekannte Jazz-Classics im Helge-Style versteht sich. Diese Musik passe einfach zu seiner Stimmung, so Schneider. "Sie vermittelt Spaß und Freude am Leben, ohne klamaukig zu sein. Lebensfreude ist für mich das Wichtigste. Egal, wie man meine Ausdrucksform nennt." Unterstützt wird er dabei von dem deutschen Blues-Gitarristen Henrik Freischlader.