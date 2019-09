Jakob Bro meets Palle Mikkelborg

Wunderbare, atmosphärische Klänge jenseits aller bekannten Kategorien - dafür ist Jakob Bro bekannt. Kleine imaginative Erzählungen, fein austariert, und bei aller Ruhe spannend bis zum Ende. Dabei setzt Bro die Töne und Akkorde mit Hilfe elektronischer Effekte mal dezent und dann auch wieder stark verfremdet ein - Stilmixturen zwischen Jazz, Rock, Blues und Minimal Music. Zusammen mit dem Trompeter Palle Mikkelborg, der an Miles Davis' legendärem Album "Aura" als Komponist, Arrangeur und Produzent beteiligt war, dem legedendären Jorge Rossy an den Drums und Thomas Morgan - einem der gefragtesten Bassisten der New Yorker Szene - kreiert dieses generationenübergreifende Projekt Soundscapes zwischen melodischer Eingängigkeit und harmonischer Abstraktion, zwischen Überraschung und Meditation.