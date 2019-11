Die Band war erstmals 2014 zu Gast an der Ostsee. Mittlerweile ist die Berliner Musikerin und Komponistin in New York beheimatet und operiert mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Lisbeth Quartett von beiden Seiten des Atlantiks aus. Vier Alben hat die Formation inzwischen aufgenommen, uind immer im Mittelpunkt steht der sehr persönliche Saxophonsound von Charlotte Greve. Ihr Altsaxophonklang ist sowohl nachdrücklich als auch elegisch. Beim Lisbeth Quartett wechseln sich klare Melodielinien in einer klassischen Bandkonstellation mit Passagen ab, in denen die Formation wie ein einziger Organismus atmet und musiziert.