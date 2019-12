Mare Nostrum III

Aller guten Dinge sind drei, mögen sich Pianist Jan Lundgren, Akkordeonist Richard Galliano und Trompeter Paolo Fresu gedacht haben, als sie das dritte Album ihrer Band "Mare Nostrum" ins Visier nahmen. Der Kreis schloss sich sogar noch weiter: Nach der ersten CD-Aufnahme in Italien (Fresus Heimat), der zweiten in Frankreich (Gallianos Zuhause) wurde nun in Lundgrens Heimatland Schweden aufgenommen. Die Zusammenstellung von Akkordeon, Klavier und Trompete ist einzigartig, in zwölf Jahren seines Bestehens hat das Trio ein schlafwandlerisches Zusammenspiel erreicht. Der Trompetensound von Paolo Fresu ist unnachahmlich, luftig und doch klar, Richard Galliano versteht es, neben atemraubender Virtuosität auch einfache Melodien mit viel Ausdruck zu spielen und Jan Lundgrens Klavier wechselt von rhythmisch-akkordischer Begleitung hin zu intelligenten Sololinien. Das Schöne an diesem Trio ist, dass sich alle drei Musiker stark von der Volksmusik ihrer Länder haben beeinflussen lassen. "Mare Nostrum" verbindet die italienischen, französischen und skandinavischen Liedeinflüsse wunderbar miteinander und schafft so einen ganz neuen Klang.