Latvian Radio Big Band feat. Randy Brecker

Der 73-jährige US-Amerikaner ist kein Unbekannter bei JazzBaltica, unvergessen sind die Trumpetbattles in den frühen Morgenstunden der Sessions in Salzau, an denen er beteiligt war. Mit der Latvian Radio Big Band hat der Trompeter schon musiziert und Brecker ist voll des Lobes für die Musiker, die jedem Vergleich standhalten: "Großartige Sections, toller Sound, unglaubliche Solisten und eine swingende Rhytmusgruppe!" Im Jahr 2016 konnte die Big Band, die schon mit Solisten wie Kurt Elling, den New York Voices, Roberta Gambarini oder eben Randy Brecker spielte, ihr 50-jähriges Bestehen feiern.