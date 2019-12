Der norwegische Pianist Bugge Wesseltoft hat vor über 20 Jahren sein Projekt "New Conception Of Jazz" gestartet, einen ganz eigenen Musikstil, in dem er akustische und elektronische Klänge vermischte. Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Magnus Öström waren Partner des schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson, mit e.s.t. reisten sie um die Welt. Nach dem tödlichen Tauchunfall des charismatischen Musikers starteten beide eigene Bands, Berglunds "Tonbruket" und Öströms Trio feiern ebenfalls große Erfolge. Zusammen mit Bugge Wesseltoft spielen sie erstmals wieder im Klaviertrio. Für den norwegischen Pianisten ist es gar eine Premiere, Wesseltoft mied bisher aus Respekt vor der Tradition des Pianotrios die akustische Besetzung. Doch dieses Klaviertrio schaut vor allem in die Zukunft, Jazz über Klassik bis hin zum Prog Rock finden sich in der Musik der drei Skandinavier. Aber ganz akustisch schaffen es die drei dann doch nicht – sparsam und subtil wird Elektronik verwendet, um die Räume noch größer zu machen.