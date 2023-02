Leonie Benesch, Deutschland. Die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch erlebte 2021 ein herausragendes Jahr in der BBC/PBS-Serie AROUND THE WORLD IN 80 DAYS in der Rolle der Abigail Fix an der Seite von David Tennant. Als nächstes wird sie in mehreren mit Spannung erwarteten Projekten zu sehen sein: dem Film THE TEACHERS' LOUNGE von Ilker Çatak und Frank Schätzings Sci-Fi-Thriller-Serie THE SWARM, einer TV-Adaption des gleichnamigen Bestsellers. Benesch absolvierte ihre Ausbildung an der Guildhall School of Music and Drama. Für ihre Darstellung der Greta in der Erfolgsserie BABYLON BERLIN erhielt sie den Deutschen Schauspielpreis. Ihre Rolle in Michael Hanekes mit dem Golden Globe und der Goldenen Palme ausgezeichnetem Film "Das weiße Band" wurde von der Kritik als "eine Entdeckung" gelobt, und ihre Leistung brachte ihr den American Young Artist Award und den Bunte New Faces Award ein. Im Fernsehen spielte sie die Prinzessin Cecile in der Netflix-Serie THE CROWN, in der Serie SPY CITY an der Seite von Dominic Cooper und in der Miniserie TURNCOAT von Florian Gallenberger. Zu ihren Filmen gehören PERSIAN LESSONS von Vadim Perelman, der 2020 auf der Berlinale Premiere feierte, 8 SECONDS von Ömer Faruk Sorak und Philip Kochs PICCO.