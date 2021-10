Der Robert Geisendörfer Preis 2021

Merve Kayikci (Host), Steffi Fetz (Idee/Regie), Malcolm Ohanwe (Host) mit dem Geisendörfer Preis für den Podcast "Sack Reis – was geht Dich die Welt an?" aus der Kategorie Hörfunk

Quelle: Utta Seidenspinner

"Der SWR-Podcast "Sack Reis“ spielt gekonnt mit der scheinbaren Irrelevanz von Ereignissen, die weit weg sind und einen nichts angehen. Er stellt auf verblüffend einfache Weise "Nähe“ her: Junge Menschen erleben im eins zu eins Gespräch Gleichaltrige aus anderen Teilen der Welt und bekommen quasi ungefiltert sehr lebendige Einblicke in das Leben und die Situation in anderen Ländern. Gewürdigt werden deshalb Steffi Fetz, die die Idee zu diesem Podcast hatte und das Format erarbeitet hat. Und die Jury würdigt die Hosts und tragenden Stimmen des Podcasts: Merve Kayikci, Malcolm Ohanwe und Ramon Sina. Sie begegnen ihren Gesprächsgästen durchgehend auf Augenhöhe."

(aus der Jurybegründung)