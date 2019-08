Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist mit seiner fast 150-jährigen Geschichte ein Denkmal der Industriekultur. Das ZDF engagiert sich seit 2019 mit einer Reihe von Fernsehspots für besondere Kulturorte in Deutschland. Mit den Kulturspots knüpft das ZDF an sein langjähriges Engagement für die Rettung, Bewahrung und Rekonstruktion von Baudenkmäler an.