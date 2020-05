Sol y Sombra - Die zwei Gesichter Spaniens

Historisch unterhaltsam auch die Anekdote, dass Cádiz während des napoleonischen Feldzuges seine Freiheit einem kraftspendenden Marzipanriegel verdanken soll - heute "Pan de Cádiz" genannt. Als die Lebensmittelvorräte der belagerten Stadt langsam zur Neige gingen, hatte ein Bäcker die rettende Idee. Er ließ seine wertvollen Mandelvorräte holen. In aller Eile wurden daraus kleine, aber nahrhafte Kuchen gebacken und an die Verteidiger so wie an Frauen und Kinder ausgeteilt. Dieser kulinarische Kraftakt reichte aus, damit die Franzosen die Geduld verloren und abzogen.