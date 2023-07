Martin Walser - Ein Leben

1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, blieb Martin Walser am See und bereiste von hier die Welt. Am See spielt auch sein größter Bestseller, die Novelle "Ein fliehendes Pferd". Einen seiner letzten großen Roman nannte Martin Walser hellsichtig-trotzig: "Ein sterbender Mann". Er leugnete das Altwerden nicht, doch das Sterben nahm er nicht so wichtig.