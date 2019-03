Danksagung Eva Menasse

Es mag an mir liegen, dass sich mir beim Nachdenken über den möglichen Nutzen eines heutigen Stadtschreibers sogleich ein anderes Wort aufdrängt, nämlich: Hofnarr. In Mainz mit seinem berühmten Karneval wäre das zwar ein wenig pleonastisch– „das ist ja wie Narren nach Mainz tragen“, könnte man zur längst fälligen Entlastung der griechischen Hauptstadt-Eulen sagen – aber mir gefällt die Berufsbezeichnung gut, besser eigentlich als Stadtschreiber. In seinem letzten Roman „Tyll“ hat Daniel Kehlmann auf eindrucksvolle Weise gezeigt, was einen guten Hofnarren ausmacht: dass er nämlich kein Spaßmacher oder Unterhalter ist, sondern ein Wahr-Sager im Wortsinn, Quälgeist und Provokateur, einer, der seinem König alle Illusionsblasen so vor der Nase zersticht, dass dem die Fetzen ins Gesicht fliegen. Er ist einer, der nicht einmal das Gegenteil dessen tut, was man von ihm erbittet, sondern immer etwas kategorisch anderes. Ein Hofnarr ist für seinen Herrscher die fleischgewordene Herausforderung: Wie lange lasse ich mir das noch bieten? Den Widerspruch, die Opposition, die Renitenz? Wie lange lasse ich mich noch kritisieren und in Frage stellen? Wie lange lasse ich mich zwingen, die möglichen Nachteile meines Regierens mitzubedenken? Jeder Herrscher kann sich seines Hofnarren ja mit einem Handstreich entledigen. Ein Fingerschnippen, und er ist weg. Unschwer zu erkennen, wen ich mit den Hofnarren meine. Zwar ist nicht jeder Künstler ein geborener Störer und Dissident, aber durch unsere ungesicherte, fragile und unabhängige Stellung in der Gesellschaft ist die sprichwörtliche Narrenfreiheit doch ein starker Auftrag und Antrieb. Diese Freiheit ist nicht jeden Tag gleich, sie kann so schnell verschwinden, wie sich der jeweilige Fürst mit dem Zeigefinger quer über die Kehle streicht. Das ist kein neues, sondern ein wiederkehrendes Phänomen. Auch wenn die vielen kleinen Herrscherlein heute stattdessen mit der Maus klicken.