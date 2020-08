Tupac: Live at the House of Blues

Er gerät in eine Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen und wird 1994 von fünf Schüssen getroffen, als er sich in New York zu Studioaufnahmen mit Puff Daddy und The Notorius B.I.G.“ aufhält. Tupac überlebt und beschuldigt die beiden Rapper das Attentat in Auftrag gegeben zu haben. Das ist der Beginn der East Coast versus West Coast-Rapperfehde, der Tupac am 7. September 1996 zum Opfer fällt: Der Rapper hat sich gerade einen Boxkampf seines Freundes Mike Tyson im MGM Grand Hotel in Las Vegas angesehen, als er in der Lobby mit Orlando Andersen, einem Gangmitglied der Southside-Crips, in Streit gerät. Tupac schlägt Andersen nieder und verlässt mit seinem Kumpel und Plattenboss Suge Knight das Hotel. Kurz darauf wird Tupacs Auto an einer roten Ampel beschossen: Der Rapper wird schwer verletzt, sein Kumpel Suge Knight, selbst verletzt, versucht das Auto noch zu steuern bis die Polizei den Wagen stoppt. Tupac kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Am 13. September stirbt der Rapper an den Folgen des Attentats, das bis heute nicht aufgeklärt ist.