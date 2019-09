3satfestival: Anna Loos

Über zwei Jahre hat Anna an ihrem Album gearbeitet, und über 30 Songs geschrieben, bis sie und ihr Produzent Mic Schröder ganz sicher waren. Vieles hat sie verworfen „Möglich, dass mich der ein oder andere für eine Perfektionistin hält, aber ich empfinde das nicht so. Perfektion ist für mich auch eher uninteressant – aus dem Nichtperfekten entstehen all die Dinge, die ich liebe und die mich interessieren, also bin ich eher eine Un-Perfektionistin.“