Sommer 2018 – Ed Sheeran ist auf Europatournee. Ausverkaufte Stadien, euphorische Fans… weil seine Songs funktionieren, aber auch, weil die Geschichte dahinter so bestechend ist: Der Junge von nebenan, der mit der Gitarre in der Hand seine intimsten Gefühle in Musik fasst und damit den direkten Weg in die Herzen seiner Hörer findet.