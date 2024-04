Die Wiener Philharmoniker in der Waldbühne Berlin

2024 wird in Europa gewählt und die Fußball-EM in Deutschland ausgetragen. Es ist ein Jahr mit starker europäischer Botschaft. Die Stücke des Konzerts stehen für die Vielfalt der Musik in den Ländern Europas, darunter Giuseppe Verdis Ouvertüre zu "La forza del Destino", Edvard Griegs "Morgenstimmung" sowie Slawische und Ungarische Tänze von Antonín Dvořák und Johannes Brahms.



Dirigent Riccardo Muti, der seit Jahren mit den Wiener Philharmonikern eng befreundet ist, sagt: "Das Konzert für Europa unter dem Motto 'Eine europäische Nacht' will Frieden, Eintracht, Harmonie und Brüderlichkeit zum Ausdruck bringen. Dies sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen."