Kultur | Musik und Theater - Hedda-Filmszenen (2/6)

Die frisch vermählte Hedda (Susanne Wolff) genießt die Ruhe und Freiheit am Strand. Ihr Mann Jorgen und sie verbringen ihre Flitterwochen in Holland. Noch ist scheinbar alles in Ordnung, doch bald schon wird ihr Leben spürbar durcheinander gewirbelt.