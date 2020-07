Korn: Live at Montreux

Ein Jahr später verlassen Gitarrist Brian Welch und Schlagzeuger David Silvera die Band: Für viele Fans waren Korn, die Pioniere des Nu-Metals, nach der Umbesetzung nie mehr die Band, die sie einmal waren. 2004 aber war die Korn-Welt noch in Ordnung. Das Publikum in Montreux hatten sie nach einer kurzen Aufwärmphase fest im Griff. Nie erlebte das Jazz-Festival eine härtere Band, die neben ihren großen Hits auch ungewöhnliche Überraschungen im Programm präsentiert, wie Pink Floyds "Another Brick in the Wall" und Metallicas "One" Korn sind auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und das eher ruhige Jazz-Publikum feiert begeistert die Mischung aus Metal, Psychedelic-Rock, Hip-Hop und Funk. Stellenweise kommt es im Publikum sogar zu einem Moshpit!