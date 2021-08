Kampnagel Session - Ozan Ata Canani & Karaba

1865 als Maschinenfabrik in Hamburg gegründet, ist seit 1982 Veranstaltungsort für zeitgenössische darstellende Kunst. Das internationale Produktionshaus präsentiert Konzerte, Konferenzen und eine Vielzahl unterschiedlicher Festivals. Auf insgesamt sechs Kampnagel-Bühnen werden die Arbeiten nationaler und internationaler Künstler*innen sowie die der lokalen Hamburger Szene gezeigt. Das Programm bildet ein breites Spektrum ab, nicht nur in den Bereichen Theater, Tanz und Performance, sondern auch in Musik, Bildender Kunst und Architektur. Besonderes Highlight "auf Kampnagel" stellt das jährliche Internationale Sommerfestival dar.