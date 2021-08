Musik spielt seit der Kindheit eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Einer meiner stolzesten Momente damals war, als ich im Kinderzimmer den Refrain von „Eight Days A Week“ der Beatles nach Anlaufschwierigkeiten mitklatschen konnte. Und das war erst der Anfang des bunt gemischten Soundtracks meines Lebens. Mit acht fing ich im Konservatorium in Luxemburg mit Musiklehre an und verliebte mich in die Klavierstücke von Bach. Als ich mit 15 "Hits von der Schulbank" im ZDF moderierte, wurde mir die Bandbreite meiner Musikbegeisterung erst so richtig bewusst.