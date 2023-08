Jonas zockt seit er sechs Jahre alt ist. Für den heute 23-Jährigen ist das inzwischen keine Freizeitbeschäftigung mehr, sondern Beruf. Als Youtuber "Jo Jonas“ betreibt er mehrere Kanäle, auf denen er verschiedene Mobile-Games spielt - "Brawl Stars“ ist eines davon. Dass Videospiele süchtig machen können, ist für Jonas nicht überraschend: "An sich sind natürlich alle Spiele so aufgebaut, dass man weiterspielen und dranbleiben will. Ich glaube, jeder Spaß birgt auch irgendwo die Gefahr.“ Auch Jonas gibt in den Spielen hin und wieder Geld aus, um daraus Content zu generieren. Mehr als 20.000 Euro dürften es nach seiner Schätzung bereits gewesen sein. Zeigte Jonas früher in seinen Videos noch das Öffnen der umstrittenen Lootboxen, verzichtet er heute bewusst darauf. Er weiß um seine Vorbildfunktion und sieht darin auch einen gewissen Reiz: "Das Tolle an meinem Beruf ist, dass man unfassbar viele Leute erreicht und begeistert.“ Doch gerade in Bezug auf In-Game-Käufe läge es in erster Linie in der Hand der Eltern, auf ihre Kinder zu achten: "Die Eltern haben bestimmt die größte Verantwortung für ihre Kinder und sollten natürlich einen vorbildlichen Umgang mit dem Geld zeigen“.



Bei Sag’s mir treffen zwei Menschen aufeinander, die komplett unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Gaming gemacht haben. Schaffen es zwei Fremde, sich trotz ihrer unterschiedlichen Sichtweisen anzunähern?



Sag’s mir mit den Gästen Ulrike Wolpers, Mutter eines Computerspielsüchtigen und Jonas, Gaming-YouTuber.