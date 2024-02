Alexandra ist Journalistin, Buchautorin, Feministin und Mutter zweier Kinder. Ihre Mutterschaft habe sie „feministisch radikalisiert“: „Als ich in meinen 20ern war, hätte ich gedacht, alle leben längst gleichberechtigt. Als ich dann selbst Mutter wurde, wurde mit schlagartig klar, wie doll ungleichberechtigt heterosexuelle Partnerschaften in Deutschland immer noch leben.“ Heute setzt sie sich dafür ein, dass Menschen nicht in bestimmte Rollen hineingedrängt werden, sondern diese frei wählen können – unabhängig ihres Geschlechts. Im Vollzeit-Hausfrauendasein sieht Alexandra dennoch eine Gefahr: „Wenn Frauen sich entscheiden, Vollzeit Care-Arbeit zu leisten, manövrieren sie sich entweder in eine komplette finanzielle Abhängigkeit von ihrem Partner oder sie trennen sich und landen in der Altersarmut.“ Alexandra und ihr Mann teilen sich Haushalt und Kinderbetreuung gleichberechtigt auf und arbeiten beide in Vollzeit. Den eigenen Job für die Familie aufgeben, das war für sie nie eine Option: „Die Mutterrolle allein wäre mir nicht genug gewesen“