Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lebten 2022 ca. 23,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Im gleichen Jahr waren es etwa 13,4 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland lebten. Im Jahr 2022 sind in Deutschland etwa 1.462.000 mehr Menschen zugezogen als fortgezogen. Von den 2,7 Millionen zugezogenen Menschen in Deutschland waren 2,48 Millionen keine Deutschen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtet, dass der Überschuss bei den Zuzügen im Vergleich zum Vorjahr 2021 mehr als viermal so hoch war, mit 329.000 mehr Zuzügen als Fortzügen. Als Hauptgrund nennt das Statistische Bundesamt die Schutzsuchenden aus der Ukraine.