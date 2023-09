Nicolai würde sich "durchaus als Patriot bezeichnen“, auch wenn er sich dem schlechten Image des Begriffs bewusst ist. Nicht zuletzt läge das an der AfD: "Die AfD stigmatisiert Patriotismus und drängt ihn in eine negative Ecke.“ Nicolai weiß es genau, denn sieben Jahre lang ist der 31-Jährige selbst Mitglied, schafft es in den Vorstand der Düsseldorfer AfD und wird schließlich sogar Vizebundesvorsitzender der Jungen Alternative. Weil sich die Partei zunehmend radikalisiert, tritt er 2020 schließlich aus: "Es gab Tendenzen in der Partei von einer konservativ-liberalen hin zu einer rechts- bis rechtsextremen Partei und das war mit mir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vereinbar.“ Trotzdem ist Nicolai überzeugt: "Wir brauchen einen positiven Patriotismus in diesem Land.“ Dieser sei unabhängig von der Nationalität und könne in einer gespaltenen Gesellschaft Gemeinschaft schaffen: "Trotz der dunklen zwölf Jahre unserer Geschichte gibt es ganz viele positive Errungenschaften, die wir gemeinsam als Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg geschaffen haben und darauf kann man stolz sein.“