Matthias Narr ist Youtuber und überzeugter Atheist. Auf seinem Kanal "BiasedSkeptic" setzt er sich kritisch mit gesellschaftlichen Themen auseinander, Religion ist eines davon: "Je mehr ich mich damit beschäftig habe, desto mehr bin ich vom Glauben weggekommen. Ich finde Religionen und Gottesüberzeugungen in sich nicht schlüssig." Für den 34-jährigen bergen Glaube und Religion einige Gefahren: "Die Geschichte hat gezeigt, dass Religion missbraucht werden kann und mitunter zu unmenschlichem Verhalten führt". Zudem kritisiert der 34-Jährige, dass der Glaube an einen nicht beweisbaren Gott eine falsche Logik legitimiere: "Wenn wir Leuten beibringen, dass in einigen Bereichen wie Religion eine unlogische Denkweise in Ordnung ist, bringen wir ihnen auch bei, das in andere Bereiche anzuwenden und das halte ich für schädlich."