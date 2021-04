Danger Dan & Thees Uhlmann

Piano-Newcomer meets Indierock: Sie haben sich auf einem Geburtstag kennengelernt und taumeln seitdem befreundet durchs Leben, inklusive nächtlicher Liebesbekundungen per Handy. Danger Dan und Thees Uhlmann sind nicht nur zwei Musiker: Hier treffen auch zwei befreundete Jungs aufeinander und freuen sich euphorisch darüber, mal wieder in einem Club sein zu können und zusammen Musik zu machen! Und zwar in dem Club, in dem Danger Dans HipHop-Formation "Antilopen Gang" ihr Musikvideo zu "Verliebt" gedreht hat – ein Video, das für beide vollgepackt ist mit Erinnerungen. Es wird geredet, gelacht und gesungen und ein wenig freundschaftlich gejammert. Ein Aufeinandertreffen zweier sehr netter Kerle.