Wenn hier jemand ein Kosmopolit ist, dann ja wohl Sofia Portanet. Die Tochter einer Deutschen und eines Spaniers wuchs in Paris auf, sang dort (natürlich) im Kinderchor der Pariser Nationaloper und ging danach – klar – nach Berlin. Welche weiteren Stationen ihr internationales Leben nahm, das erzählt sie der Pop-Ikone Inga Humpe in dieser Folge von "Stay Live". Die Sängerin und Songwriterin singt in deutscher, englischer und französischer Sprache und bildet ein aufregendes Potpourri des New Wave im Heute!