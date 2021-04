Madeline Juno & LEA

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Besser könnten sich zwei Künstlerinnen nicht verstehen, haben sie doch gleiche Wege im Popuniversum beschritten - vom YouTube Star auf die großen Bühnen, von der Selbstbestimmung hinein in die digitalen Welt mit allen Konsequenzen. Madeline Juno und Lea sind Sinnbilder einer neuen Generation von Künstler*innen, die den Drive haben mehr zu sein als "nur" Musiker. Sie wollen aufklären und eine Stimme sein für wichtige Themen. So erfahren wir in dieser Folge von der Haltung zum Thema "Mentale Gesundheit" und erhalten Einblick in das Leben zweier echter Popsterne.