Unsere Newcomer sind die Zukunft. Ganz klar. Denn nachdem sie angekommen sind, sind sie da. Mitten in der Gesellschaft - so wie die Themen von Finna: Denn "Musik ist Politik". Finna macht Statement Rap und jede Zeile ist eine Punchline. Mit queerfeministischer Power gegen Homophobie und Body Shaming und für eine Ehrlichkeit, die bleibt: Mit Mittelfinger und einem Lächeln. Mit der kanadischen Electroclash Sängerin Peaches hat sie den perfect Match gefunden. Auf der Bühne - und an der Bar.