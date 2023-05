Unsere drei Gäste Carolina, Christina und Bella haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema Frauenbild, wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues: In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven schlüpfen.



Bei Unter Anderen nehmen unsere Gäst:innen an einem Meinungstauschexperiment teil und spielen jede Runde mit einer anderen Position: JA, NEIN oder JEIN. Raus aus der eigenen Blase, rein in eine andere Meinung und Haltung. Dabei geht es nicht um die “richtige” Meinung, sondern darum, sich bestmöglich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Welche Haltung die Gäst:innen wirklich vertreten, wissen nur die Zuschauer:innen, die Gäst:innen selbst verraten es einander erst am Schluss.



Wir fragen: Sollen Frauen für Kinder auf ihre Karriere verzichten? Sollen Frauen ihre Eizellen standardmäßig einfrieren lassen, um sich beim Kinderwunsch alle Optionen offen zu halten? Ist es verantwortungslos, wenn Frauen ein Kind ohne Mann bekommen - zum Beispiel mit Hilfe einer Samenspende?