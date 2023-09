Unsere drei Gäste Natalie, Friedemann und Nicolas haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema Monogamie, wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues: In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven schlüpfen.



Bei Unter Anderen nehmen unsere Gäst*innen an einem Meinungstauschexperiment teil und spielen jede Runde mit einer anderen Position: JA, NEIN oder JEIN. Raus aus der eigenen Blase, rein in eine andere Meinung und Haltung. Dabei geht es nicht um die “richtige” Meinung, sondern darum, sich bestmöglich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Welche Haltung die Gäst*innen wirklich vertreten, wissen nur die Zuschauer*innen. Die Gäst*innen selbst verraten es einander erst am Schluss.



Hat Sex immer automatisch etwas mit Gefühlen zu tun? Leiden Leute in offenen Beziehungen unter Fomo? (Fear of missing out = Die Angst etwas zu verpassen). Sind offene Beziehungen ein Trend, weil wir in Zeiten von Hypersexualisierung leben?



Unter Anderen mit den Gästen Natalie, Anthropologin, Autorin; Friedemann, Autor, Moderator und Nicolas, Reality TV-Star.