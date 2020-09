1.FFC Frankfurt - eine Erfolgsgeschichte (9/14)

So sehen Siegerinnen aus: (v.li.) Nia Künzer, Katrin Kliehm, Torfrau Nicole Janischewski, Pia Wunderlich, Christina Zerbe und Anna Marciak. In der Ewigen Bundesliga-Tabelle rangiert das Team mit sieben Meistertiteln an erster Stelle.