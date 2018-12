Biathlon: Herren-Kader 2015/16

- DSV-Biathlon-Kader 2015/16 (1/6)

Erik Lesser: Der 27-Jährige ist auch in diesem Jahr die deutsche Medaillenhoffnung bei der Biathlon-WM in Oslo. Vergangene Saison holte Lesser in Kontiolahti den WM-Titel in der Verfolgung und mit der Staffel. Bei Olympia ein Jahr zuvor in Sotschi gewann er im Einzel und mit der Staffel Silber.