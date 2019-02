Boris Becker: Die deutsche Tennislegende

- BG Boris Becker (1/9)

Ein Bild für die Ewigkeit: Am 7. Juli 1985 gewinnt der 17-jährige Boris Becker das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Er ist auf dem heiligen Rasen bis heute der jüngste Sieger aller Zeiten und löst in Deutschland einen regelrechten Tennis-Boom aus.