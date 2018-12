- Brüder im Profifußball (1/15)

Die Matip-Brüder: Unsere Sportstudio-Gäste Joel (l./24 Jahre/Schalke 04) und Marvin (r./30 Jahre/Ingolstadt 04) spielen in dieser Saison erstmals als Profis in einem Pflichtspiel gegeneinander. Der Bundesliga-Aufstieg des FCI macht's möglich. Beide treten bzw. traten für Kameruns Nationalteam an.