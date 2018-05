Noch weit entfernt von Rio

12 Teams nehmen am Basketball-Wettbewerb der Olympischen Spiele 2016 in Rio teil. Brasilien ist als Gastgeber gesetzt, die USA als Weltmeister von 2014 sowie Australien als Ozeanien-Sieger von 2015 ebenso. Einen Platz erhalten je die Sieger der Afrika- und Asienmeisterschaften 2015, zwei die Erst- und Zweitplatzierten der Amerika- und Europameisterschaften in diesem Jahr. Die verbliebenen drei Teilnehmer werden durch Qualifikationsturniere ermittelt. Platz eins oder zwei bei der EM scheint für Deutschland außer Reichweite – Pflicht ist also Platz sechs, um so den Platz für die Qualifikation sicher zu haben.