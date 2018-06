- Die deutschen WM-Hoffnungen (1/6)

Paul Biedermann gehört zum DSV-Eliteteam und war daher von Anfang an für die WM gesetzt. Tritt der 28-Jährige in Kasan in Bestform auf, ist er Medaillenkandidat. Doch das sind über 200m Freistil noch andere, u.a. Ryan Lochte, Sun Yang und Velimir Stjepanovic.