- Formel 1: Die Sieger 2015 (8/19)

Nico Rosberg lässt nicht locker und sitzt seinem Stallrivalen Lewis Hamilton weiter im Nacken. Beim Großen Preis von Österreich legt er einen fulminanten Start hin, zieht an Hamilton vorbei und bleibt bis ins Ziel vorn. Nach dem Sieg in Spielberg liegt er in der WM-Wertung nur noch zehn Punkte hinter dem Briten.