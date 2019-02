- Frauenfußball-WM 2015: Stadien in Kanada (4/8)

Das Commonwealth Stadium in Edmonton bietet 60.000 Besuchern Platz. 1978 wurde es eröffnet, 2001 zuletzt renoviert. In Edmonton finden neben dem Eöffnungsspiel am 6. Juni ein Halbfinale sowie das Spiel um Platz drei statt.