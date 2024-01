Update am Morgen: 2024 muss besser werden!

Ab nächster Woche wird es dann voraussichtlich auch eine neue Partei in Deutschland geben: Sahra Wagenknecht will die Parteigründung verkünden. Ihre Zustimmungswerte zieht sie - ähnlich wie die AfD - unter anderem auch aus der schlechten Regierungsperformance. In Sachsen, wo im Herbst gewählt wird, liegen die Ampelparteien laut einer aktuellen Sonntagsfrage von Sächsische.de bei desaströsen Werten: SPD (3 Prozent), Grüne (7 Prozent), FDP (1 Prozent). Die AfD kommt auf 37 Prozent. Die drei Landtagswahlen im Osten werden in diesem Jahr zum Stimmungsbarometer